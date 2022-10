Gelassen in die Ungewissheit

Diesen Begleiter hätte er gerne möglichst schnell los. Das Pech aber verfolgt Lukas Rüegg in den letzten zwei Jahren hartnäckig. Jochbein, Schulter, Rippen – alles hat er in dieser Zeit gebrochen.



Im Februar musste er sich am Knie operieren lassen, weshalb er erst mit Verspätung zur Saison 2022 starten konnte. ­Danach wurde der Oberländer Veloprofi innert weniger Monate zweimal von Corona gestoppt. Einmal davon an der Tour de Suisse, nachdem Rüegg in den Etappen 2 und 3 in die Top 20 gefahren war.