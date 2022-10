Sauber muss die Konkurrenz aufschliessen lassen

Nur noch ein Punkt. So klein ist das Polster des Hinwiler Teams Alfa Romeo in der Team-WM auf den nächsten Verfolger Aston Martin geworden. In Austin, wo Max Verstappen siegte und damit dem Team Red Bull auch den Konstrukteure-Weltmeistertitel sicherte, blieben die Hinwiler zum elften Mal in dieser Saison ohne Punkte. Damit ist der 6. WM-Rang nun stark in Gefahr. Denn Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel fuhr im GP der USA den 7. Platz und damit sechs Zähler ein. Zhou Guanyu belegte für Sauber den 11. Rang, Valtteri Bottas schied nach einem Dreher aus.