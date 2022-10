Stump wird zur «Siegmaschine»

Grosser Tag für Nils Stump: Der in der Kategorie bis 73 Kilogramm kämpfende Ustermer gewann in Abu Dhabi erstmals ein Grand-Slam-Turnier. Es war zugleich das erste Mal überhaupt, dass ein Schweizer einen Event der höchsten Stufe für sich entschied.



Stump zeigte in der Hauptstadt der vereinigten Arabischen Emirate eine eindrückliche Leistung. In seinem ersten Kampf benötigte der EM-Dritte von 2021 nur 31 Sekunden, um den Bulgaren Mark Hristov aus dem Weg zu räumen.

«Yes, ich fühle mich grossartig.»

Nils Stump

Danach war er nicht mehr aufzuhalten, wobei der Olympiateilnehmer von Tokio seine Siege bis in den Final ohne grosse Emotionen zur Kenntnis nahm.

Nachdem er den Kampf um Gold gegen den Italiener Giovanni Esposito mit einem grossartigen Wurf für sich entschieden hatte, liess er seinen Emotionen dann aber freien Lauf.