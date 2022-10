Die Wetziker Geduld zahlt sich aus

Als ob er Rückstände als Benzin brauchen würde: Zum bereits fünften Mal in seinem achten Meisterschaftsspiel geriet der EHC Wetzikon in einem Startdrittel ins Hintertreffen. Der Oberländer Erstligist fand am Mittwoch bei den Pikes Oberthurgau nach dem 0:2 aber zurück in die Partie und schlug die Thurgauer 4:2.



Drei Tore erzielten die Gäste im Schlussdrittel. Der auf diese Saison von Aufsteiger Frauenfeld gekommene Stürmer Mario Pieroni traf dabei gleich zweimal. Vor dessen Doppelschlag hatte Robin Meier das 2:2 erzielt.