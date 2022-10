Der Horror-Crash hat ihn populär gemacht

Zhou Guanyu sitzt in einem Sitzungszimmer im Hinwiler Sauber-Werk. Vor ihm ein Tisch, überhäuft mit Fanartikeln, die er zum Teil schon unterschrieben hat und zum Teil noch signieren muss. Dass das nicht gerade seine Lieblingsbeschäftigung ist, daraus macht er keinen Hehl. Und doch sagt der in England lebende Chinese: «Ich bin gerne und oft hier. Es ist ja auch kein so weiter Weg.»