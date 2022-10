Wald stiehlt allen die Show

Es ist wohl die Drittliga-Gruppe mit den meisten Aufstiegskandidaten. Klubs wie Wetzikon, Pfäffikon und Stäfa richten regelmässig ihren Blick in Richtung 2. Liga. Dazu kommen mit Männedorf und Meilen noch Teams, die bis vor kurzem in der höchsten Klasse der Region Zürich spielten.



Dem nicht genug, wechselte der ebenso ambitionierte FC Kloten auf diese Meisterschaft hin in die Gruppe 6, um endlich mal den Aufstieg zu schaffen.