Dübendorf verteidigt zu nachlässig

In fünf Spielen in Serie hatte der EHC Dübendorf zuletzt gepunktet. Am Samstag in Thun ging er allerdings leer aus. 3:6 stand es nach 60 Minuten aus Dübendorfer Sicht. Auffällig vor allem: Nachdem die Glattaler am Mittwoch beim 0:1 nach Penaltyschiessen gegen Arosa aus dem Spiel heraus keinen Treffer hinnehmen mussten, kassierten sie nun gleich sechs Gegentore.