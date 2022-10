Den Riders gelingt eine spektakuläre Wende

Die Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti gehen mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause. Im NLA-Heimspiel gegen Berner Oberland feierten sie den ersten Saisonsieg nach regulärer Spielzeit und den zweiten insgesamt.

«Das war eminent wichtig, um in der Liga den Anschluss zu halten, und ein cooler Abschluss des ersten Saisondrittels», sagte Coach Florian Fauser nach dem 4:3-Erfolg.

Noch zu Beginn des zweiten Drittels hatte es nicht nach einem Oberländer Erfolg ausgesehen. 0:3 lagen die Riders da zurück. «Es war ein Charaktertest», sagte Fauser. «Wir haben unsere Kräfte gebündelt, und es war eindrücklich, wie das Team alles gab. Jede ging für jede, wir blockten X-Schüsse und zeigten tolle Konter.»

Innert acht Minuten im zweiten Drittel glichen die Riders die Partie aus. Den Siegtreffer schoss Julija Rozite in der 53. Minute.

Zitterpartie im Cup

Am Samstag im Cup qualifizierten sich die Riders in extremis für den Viertelfinal. Bei B-Ligist Frauenfeld gewannen die Oberländerinnen nach Penaltyschiessen 4:3. Zuvor lagen sie nie in Führung, sondern hatten einen 0:2-Rückstand aus der Startphase wettmachen müssen. (zo)