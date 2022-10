Das grosse Ganze im Kopf

Der Traum von einer erneuten WM-Medaille in der Kategorie bis 52 Kilogramm war im Nu geplatzt. 18 Sekunden. So kurz war der Auftritt von Fabienne Kocher in der usbekischen Hauptstadt Taschkent. Die Riedikerin hatte gegen Gaukhar Irmagambetova zu einer Kontertechnik angesetzt, bei der sie selbst auf dem Rücken landete.

Die beiden waren sich zuvor noch nie in einem Kampf gegenüber gestanden. Ein Grund für die Niederlage gegen die Weltnummer 76 aus Kasachstan ist dies aber natürlich nicht. «Ich habe einen Fehler gemacht, der nicht passieren sollte», sagt Kocher.