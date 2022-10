UHC Pfannenstiel: Zuerst ein Dämpfer, dann ein «Stängeli»

Nur einmal am Wochenende Einsatz standen die Glattal Falcons und mussten sich dabei den Rheintal Gators 3:6 geschlagen geben. Schon früh lagen sie 0:3 zurück (5.), kämpften sich aber zumindest im Verlauf des Startdrittels wieder auf 2:3 heran. Ein Punktgewinn lag allerdings im Rheintal nicht in Reichweite. Im Gegenteil: Die Gastgeber vergrösserten in regelmässigen Abständen den Vorsprung. Das dritte Tor der Falcons durch Fabian Zolliker in der 58. Minute war nur noch Resultatkosmetik. (zo)