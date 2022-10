Leader Uster überzeugt weiter

Erstligist Uster/GC Amicitia hat im fünften Meisterschaftsspiel zum vierten Mal gewonnen. Die Ustermer setzten sich gegen Stäfa U23 auswärts 31:28 durch. Nach rund einer Viertelstunde lagen die Gäste 4:9 im Hintertreffen. Danach wurde ihre Defensive aber stabiler und sie agierten in der Offensive sicherer. Bis zur Pause reduzierten sie den Rückstand auf zwei Tore.

Die zweite Hälfte begann Uster/GC Amicitia konzentriert und wendete die Partie. Das 19:16 (36.) von Manuel Müller war das achte unbeantwortete Gästetor hintereinander. Danach aber fand der Gastgeber zurück in die Spur, es entwickelte sich ein hochstehendes Spiel mit vielen Emotionen. Obwohl die Ustermer in der Schlussphase zwei Zeitstrafen kassierten, gelang es ihnen – auch dank dem starken Torhüter Tim Müller – die Führung zu behaupten. Dabei konnte in der heiklen Schlussphase auch der 16-jährige Milo Rüegg, der nur wenige Stunden vor Spielbeginn vom ersten Erstliga-Aufgebot erfahren hatte, zwei wichtige Treffer zur Siegsicherung beisteuern. (zo)