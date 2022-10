Der Olympia-Marathon lässt Schlumpf leer schlucken

«Sie ist die dominierende Schweizer Marathonläuferin. Den grossen Wurf hat Fabienne Schlumpf an den Olympischen Spielen 2024 in Paris geplant. Es wären die dritten Olympischen Spiele der Wetzikerin.



Jetzt haben die Veranstalter die Marathonstrecke präsentiert. Schlumpf hat davon nur per Zufall erfahren, da sie diesen Termin nicht auf dem Radar hatte. Interessiert hat sich die 31-Jährige die Route angeschaut. Und erst einmal leer geschluckt.

«Hallo! Das ist ja ein Berglauf!»

Fabienne Schlumpf