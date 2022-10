Wenn zwei dasselbe wollen

Für Nils Stump gibt es im Gegensatz zu Kocher nichts zu verteidigen. Der Ustermer blieb an der WM 2021 in Ungarn ohne Platzierung. Der in der Kategorie bis 73 Kilogramm kämpfende Stump schied in der dritten Runde aus – gegen die damalige Weltnummer 1.

Mit der Vergangenheit beschäftigt sich der vielseitige und offensiv ausgerichtete Judoka allerdings gar nicht. Dafür mit der Gegenwart. Stumps Blick ist dabei ebenfalls aufs Podest gerichtet. Der 25-Jährige sagt. «Ich will eine Medaille nach Hause nehmen.»

Ein Zungenbrecher zum Start

Für Stump gilt es einen Tag nach Kocher ernst. Am Dienstag reiste er nach Usbekistan, am Samstag greift er an der WM ein.

Zum Auftakt steht ihm ein Mann mit einem Zungenbrecher-Namen gegenüber, den er von den Stärkeverhältnissen her aus dem Weg räumen müsste: Muhammadrahim Sarakhonov aus Tadschikistan. In der 2. Runde würde dann der grösstmögliche Brocken warten, der an Nummer 1 gesetzte Lasha Shavdatuashvili aus Georgien.

«Ich bin in guter Wettkampfform.»

Nils Stump

Nachdem Stump zu Beginn des Jahres verletzungsbedingt einige Turniere verpasste, sammelte er zuletzt die nötige Kampfpraxis. Und was noch viel wichtiger ist: Siege. Der EM-Dritte von 2021 gewann die European Open in Madrid und Oberwart. Und kann darum jetzt sagen: «Ich bin in guter Wettkampfform.»

Wie für Kocher gilt also auch für Stump – die Ausgangslage für die WM ist verheissungsvoll. (ome)