Jetzt ist noch mehr Konstanz gefragt

Sein Anspruch? So zu planen, dass er in der Schlussphase der Saison noch genügend Energie im Tank hat. Geschicktes Taktieren zwischen Belastung und Erholung ist nötig, bestreitet Kevin Kuhn in den kommenden Monaten doch im Wochenrhythmus kräftezehrende Wettkämpfe – verbunden mit der ganzen Reiserei.



Die wichtigsten Rennserie für den Gibswiler ist der Weltcup. Um die im Kalender 14 Rennen in insgesamt acht verschiedenen Ländern plant er die restlichen Einsätze herum. Wie beispielsweise jene in der belgischen Superprestige-Serie.