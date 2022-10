Dübendorf bringt sich selber in Not

Der EHC Dübendorf hat am Mittwoch das Glattalderby auswärts in Bülach 6:4 gewonnen. Er feierte damit den dritten Sieg in Serie in der MHL.

Bis zur vierzigsten Minute zeigte der EHCD einen stabilen Auftritt und führte mit drei Toren Vorsprung. Im Schlussabschnitt kam Dübendorf jedoch nochmals selbst verschuldet ins Zittern.

Fokussierte Arbeit brachte im mittleren Abschnitt den Gästen den vermeintlich beruhigenden – und durchaus verdienten – 5:2-Vorsprung.