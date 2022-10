So will der FC Wetzikon in die 2. Liga zurückkehren

Der FC Wetzikon setzt sich im Drittliga-Derby gegen Pfäffikon klar durch. Um an der Spitze der Gruppe 6 mitzuspielen darf er sich aber nicht viele Ausrutscher leisten.

David Schweizer

Sportplatz Meierwiesen, Wetzikon Antonio Convertito und links Patrick Leuenberger Für die FCW-Trainer Patrick Leuenberger (l.) und Antonio Convertito gab es gegen Pfäffikon viel zu besprechen Foto: Robert Pfiffner