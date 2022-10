«Ich hoffe, dass ich bleiben darf»

Kevin Rüegg lässt sich nicht so schnell aus der Fassung bringen, er lacht auch die Sprüche seiner Teamkollegen locker weg, die nach dem Training in den Katakomben des Wankdorf an ihm vorbeigehen, während er das Interview führt.

Ohnehin lacht der Näniker gern, «über jeden Mist», wie er sagt. Erst als David von Ballmoos und Filip Ugrinic durch die Tür spazieren, wird er ganz kurz unruhig. «Wo gehen sie hin?», fragt er vor sich hin, winkt dann aber ab – er klärt das später.