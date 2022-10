Er kennt die Gründe für sein Tief

Simon Marquart ist richtig bedient. Der Mönchaltorfer hat auch zum Abschluss der Weltcup-Saison nicht aus seinem Tief gefunden. In Bogota blieb der 25-Jährige zweimal in den Viertelfinals hängen.



Am Schluss standen für ihn die Ränge 24 und 20 zu Buche. Es sind Platzierungen, die nicht dem Selbstverständnis und Können des Weltmeisters entsprechen.

Und sie reihen sich in die Enttäuschungen der zweiten Saisonhälfte ein. In den Weltcups 5 und 6, die ebenfalls in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota stattfanden, resultierten die Ränge 38 und 42. Zweimal war der Gesamtweltcup-Sieger von 2021, der den Saisonbeginn wegen einer Schulterverletzung verpasst hatte, da in den Achtelfinals gescheitert.

«Das einzige Positive der letzten Wochen ist, dass ich schlicht keine schlechteren Leistungen zeigen kann. Es kann nur besser werden», sagt Marquart lakonisch.