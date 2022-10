«Pfanni» macht früh alles klar

Erstligist UHC Pfannenstiel hat auch sein viertes Spiel der Saison erfolgreich gestaltet. Er gewann ein torreiches Duell gegen den hartnäckigen Aufsteiger Appenzell 10:5. Der hohe Sieg kam vor allem durch eine souveräne erste Spielhälfte zustande – nach 26 Minuten führte «Pfanni» bereits 5:0.

Während das Oberländer Team in der Offensive überzeugte, hat es in der Defensive und was die Konstanz angeht sicher weiteres Verbesserungspotenzial. In der Tabelle bleibt «Pfanni» Teil der Spitzengruppe. Mehr Punkte als der UHC Pfannenstiel haben einzig Leader Bassersdorf Nürensdorf und das zweitklassierte Bülach. (zo)