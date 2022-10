Die Vikings schippern ins Licht

Die Dürnten Vikings scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Der Oberländer Zweitligist hat mit dem hart erkämpften 5:4-Erfolg auswärts gegen den EHC Lenzerheide-Valbella zum zweiten Mal in Serie gewonnen. In der Tabelle sind die Dürntner, die in der vergangenen Meisterschaft die Playoffs überraschend verpasst und zum Saisonauftakt hoch verloren hatten, auf Platz 2 vorgestossen. «Wir sind auf dem richtigen Weg, sehen das Licht am Ende des Tunnels», ist Christian Thiemeyer überzeugt. Der Trainer hebt aber auch den Warnfinger und sagt: «Wir haben noch einiges an Arbeit vor uns.»

Die Partie im Bündnerland begann alles andere als ideal für die Oberländer. Schon nach weniger als 90 Sekunden gerieten sie in Rückstand. Das Heimteam drückte in der Folge auf den nächsten Treffer, die Gäste waren vorwiegend mit Verteidigungsarbeit beschäftigt. Mit Fortdauer des Spiels aber fanden sie den Tritt immer besser.

Dürnten überzeugt als Einheit

Mit zwei Treffern in der Schlussphase des ersten Drittels wendete Dürnten die Partie und baute die Führung in der 22. Minute auf 3:1 aus. Die Bündner verkürzten zwar nur kurz darauf, die Gäste hatten die Begegnung nun aber unter Kontrolle. In Unterzahl erhöhte Daniel Vojakov mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 4:2. Und auf den erneuten Anschlusstreffer des Gastgebers gab Vikings-Angreifer Mario Senn mit dem 5:3 (47.) die treffende Antwort.

Im Schlussdrittel waren die Vikings stark ausgelastet mit Defensivarbeiten, brachten den Erfolg aber ins Trockene. Trainer Thiemeyer strich nachher die Teamleistung heraus: «Die Mannschaft zeigte eine Topeinstellung und arbeitete hart. Die Punkte wurden als Mannschaft gewonnen und nicht durch individuelles Können.» (zo)