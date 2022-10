Uster findet den Tritt immer besser

Der FC Uster kommt immer besser in Fahrt. In Frauenfeld trat der Interregio-Aufsteiger insbesondere in der ersten halben Stunde dominant auf und ging in dieser Phase dank eines Treffers von Blazenko Klaric auch prompt in Führung.



Danach vermochte das Heimteam besser mitzuhalten. Weil sich die Ustermer aber nur wenige Fehler leisteten und äusserst konzentriert zu Werke gingen, geriet ihr Sieg kaum je in Gefahr.

«Wir haben grosse Fortschritte im Spiel mit dem Ball gemacht.»

Etienne Scholz, Trainer FC Uster