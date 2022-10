Unter Flutlicht bleibts für Sauber dunkel

Für das Hinwiler Team Alfa Romeo schaute im Rennen unter Flutlicht nichts Zählbares heraus. Valtteri Bottas verpasste im Grand Prix von Singapur als Elfter die Punkteränge lediglich um einen Platz, Guanyu Zhou schied nach einer unverschuldeten Kollision mit Nicholas Latifi im Williams aus.

Runde 7 war angebrochen, als Zhou im Kampf der Hinterherfahrer zum Überholen auf Nicholas Latifi im Williams ansetzte. Ein Dutzendmanöver im Rennsport. Doch der Milliardärssohn, der in dieser Saison schon so manchen Piloten zur Weissglut trieb, dachte nicht daran, in den Rückspiegel zu schauen, lenkte nach links ein, wie er das halt immer tut vor dieser Rechtskurve, und drückte den Chinesen in die Absperrung.

Der Fahrer des Schweizer Teams schlug ziemlich hart auf, ruckelte zwar noch zu einem der vielen Notausgänge des Kurses, der Safety-Car kam dennoch zum Einsatz, um seinen Wagen sicher zu bergen. Latifi schaffte es noch in die Box, das Rennen des Kanadiers war gleichwohl zu Ende.

Schreckmoment für Bottas

Zhou reist damit in der Woche, in der er beim Rennstall aus dem Zürcher Oberland einen Vertrag für 2023 unterschrieben hat, ohne zusätzliche Punkte weiter nach Japan, wo am Sonntag der nächste Grand Prix stattfindet.

Einer der Nutzniesser der vielen Ausfälle schien lange Zeit Zhous Teamkollege Valtteri Bottas zu sein. Doch als der Finne vom sich aufrappelnden Verstappen kurz vor Schluss noch überholt wurde, blieb ihm nur Rang 11.

Damit war sein aufregendster Moment derjenige, als George Russell im Mercedes früh im Rennen mit horrendem Tempo an ihm vorbeischoss, weil er sich verschätzt hatte, und den Frontflügel des Alfa Romeo touchierte.