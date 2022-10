Dübendorf nimmt Fahrt auf

Der EHC Dübendorf gewann eine hochstehende und enge MHL-Partie gegen den bisher ungeschlagenen HCV Martigny 4:3. Das Spiel wogte hin und her, war geprägt von Führungswechseln und endete nach der Schlusssirene in einer Massenkeilerei.



Dass die Glattaler am Ende um einen Treffer besser waren, spiegelt das Geschehen korrekt wider.

«Die Entwicklung stimmt mich positiv, wir finden Schritt für Schritt zu unseren Stärken zurück.»

Urs Wüst, Sportchef EHC Dübendorf