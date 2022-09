Gossau lässt erstmals Federn

Zweitligist FC Gossau hat am Donnerstagabend gegen Bassersdorf nicht an seine bisherigen Darbietungen anknüpfen können. Nichtsdestotrotz lag der bis dahin verlustpunktfreie Leader zwischenzeitlich mit zwei Toren im Vorsprung.



Er verspielte diesen aber innert kürzester Zeit und musste sich am Ende gegen den Tabellenvorletzten mit einem 2:2 bescheiden.

«Irgendwie waren wir heute in den Köpfen nicht bereit, das Feuer hat gefehlt.»

Andreas Häsler, Trainer FC Gossau