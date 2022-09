Dübendorf feiert Siegpremiere

Der EHC Dübendorf hat sich am Mittwoch mit einem 2:1-Erfolg in Frauenfeld den ersten Sieg in der Qualifikation der MHL gesichert. Das Schlussresultat hatte bereits nach den ersten zwanzig Minuten Bestand.



Zu diesem Zeitpunkt war das Resultat zu Gunsten der Glattaler jedoch klar zu knapp und schmeichelte den Gastgebern. Dübendorf hatte es verpasst, für klare Verhältnisse zu sorgen.