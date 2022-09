Der Gastgeber wehrte sich tapfer

So viel Wetterpech ist fast nicht möglich. Bei äusserst ungemütlichen Dauerregen fand am Mittwochabend das traditionelle Drei-Städte-Turnier in Uster statt.

Organisator Roland Leemann wollte deshalb aber nicht hadern. Viel lieber freute er sich beispielsweise über den Gesamtauftritt der Grasshoppers – auf und neben dem Platz. «Die sind mit 35 Leuten gekommen. Und jetzt gehen wir noch in Uster etwas zusammen essen.»