Zhou «brüllt» weiterhin für Sauber

Zhou hat im Frühling sein Debüt in der Formel 1 gegeben. Er sorgte dabei für Schlagzeilen, als er gleich in seinem ersten Rennen in Bahrain Punkte holte. Zhou ist der erste chinesische Formel-1-Pilot überhaupt.

Teamchef Frédéric Vasseur sagt, man habe gewusst, dass Zhou schnell sei. «Aber die Art und Weise, wie er sich in so kurzer Zeit an die Formel 1 angepasst hat, war eine der besten Überraschungen unserer Saison.»

Nach 16 von 22 Rennen liegt der 23-Jährige in der Gesamtwertung mit sechs Punkten auf Platz 17. Seine beste Klassierung erreichte er beim GP von Kanada. Da wurde er Achter. «Ich habe bisher jeden Moment der Saison genossen», sagt Zhou und fügt hinzu: «Und freue mich auf die Herausforderungen, die noch kommen.»

Die drei Fragezeichen

Zhous finnischer Teamkollege Valtteri Bottas – er wechselte ebenfalls auf die laufende WM hin zu Alfa Romeo – besitzt mit der Equipe aus Hinwil einen Mehrjahresvertrag. Nach der Vertragsverlängerung von Zhou sind in der Formel 1 nur noch drei Cockpits offen.

Unklar ist, wer neben Esteban Ocon für Alpine fahren wird. Auch Haas hat mit Kevin Magnussen erst einen Fahrer, Williams mit Alexander Albon ebenso.