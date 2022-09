Wenn das Pauschenpferd bockt

An den Schweizer Mannschaftsmeisterschaften in Bülach haben die Zürcher NLA-Frauen und -Männer jeweils die Silbermedaille gewonnen. Die Männer mit dem Rütner Moreno Kratter hatten dabei ihre ­Chance auf Gold gewittert, mussten sich letztlich aber Aargau beugen.



Der Auftakt glückte dem fünfköpfigen Team nicht nach Wunsch – das Pauschenpferd bockte quasi und «warf» die Turnenden ab. In der Folge begannen Kratter und Co. die Aufholjagd. Am Ende fehlten dennoch knappe 0,665 Punkte auf den Sieg.