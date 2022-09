Uster kassiert erste Niederlage

Im vierten Meisterschaftsspiel blieb Uster/GC Amicitia erstmals ohne Punkte. Die Spielgemeinschaft unterlag auswärts Siggenthal/Vom Stein Baden knapp 25:26. Trotz der Niederlage führen die Ustermer die Erstliga-Gruppe 2 weiterhin an. Nach einem guten Start wollte den Gästen über längere Zeit in der Offensive kaum mehr etwas gelingen. Zur Pause lagen sie mit drei Toren zurück, zwischenzeitlich wuchs die Differenz allerdings bis auf sechs Treffer an.

Doch Uster/GC Amicitia ­zeigte Herz, biss sich in die Partie hinein und kam bis auf zwei Tore ­heran. Fünf Minuten vor Schluss lag die Spielgemeinschaft aber wieder deutlicher (22:26) zurück. In der Folge setzten die Gäste auf eine offensive Manndeckung auf die Rückraumspieler. 40 Sekunden vor dem Ende gelang ihnen das Anschlusstor, zu mehr reichte es aber nicht mehr. (zo)