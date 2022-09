«Pfanni» knackt die harte Nuss

Die Glattal Falcons feierten in der vierten Erstliga-Runde ihren zweiten Sieg. Das Team des neuen Trainers René Jaunin gewann zuhause gegen die Vipers Innerschwyz 6:5. Die mit einer Rumpfequipe angetretenen Glattaler legten dabei viel Widerstandskraft an den Tag. Sie lagen gleich viermal im Rückstand – jeweils mit einem Tor. Mit drei Treffern innerhalb von zwei Minuten gelang den Falken in der ersten Hälfte des Schlussdrittels dann die Wende.

Zehn Minuten vor der Sirene verkürzten die Gäste – und leiteten damit eine hektische restliche Spielzeit ein. Die Vipers warfen alles nach vorne. Sie scheiterten aber entweder an Falcons-Goalie Jonas Zolliker. Und gleich mehrfach auch am Gehäuse. (zo)