Der EIE und die Vikings feiern Siege

Nach zwei Runden grüsst der EHC Illnau-Effretikon in der Zweitliga-Gruppe 2 von der Tabellenspitze. Der EIE bleibt nach seinem 4:3-Erfolg auswärts bei Engiadina zugleich weiterhin mit einer weissen Weste. Das Team von Trainer Gianni Dalla Vecchia brauchte in Scuol aber viel Geduld. Und schlug erst spät entscheidend zu. Zweieinhalb Minuten vor Schluss gelang Claudio Beltrame das 4:3-Siegtor – der EIE agierte zu diesem Zeitpunkt in Überzahl. Er überstand in der Folge auch den letzten Ansturm des Heimteams und konnte die lange Heimreise mit der vollen Punktzahl im Gepäck antreten.

Zu Beginn des Spiels war der Oberländer Zweitligist nicht so präsent, wie sich das Trainer Dalla Vecchia erhofft hatte. Die Engadiner agierten derweil aufsässig und sehr gradlinig. Nach einem individuellen Fehler beim EIE gelang Engiadina nach einem Konter das Führungstor. Die Gäste wurden vor der ersten Sirene gar ein zweites Mal kalt geduscht. In der 18. Minute kassierten sie in Unterzahl das 0:2.

Die schnelle Wende

Im Mitteldrittel zeigte der EIE eine Reaktion. «Wir besannen uns wieder auf unsere Tugenden; viel Tempo, schnelle Pässe, gute Abschlüsse», sagt Trainer Dalla Vecchia dazu. Innert knapp fünf Minuten machten die Gäste aus dem Rückstand eine 3:2-Führung, wobei Yves Förderreuther zweimal traf. Engiadina aber schloss noch im zweiten Abschnitt erneut einen Konter erfolgreich ab – 3:3.

Der EIE liess sich davon aber nicht beirren. Im Schlussabschnitt spielte er auf ein Tor. Er scheiterte vorerst aber an seinem eigenen Unvermögen oder dann am hervorragenden Engiadina-Goalie. Die Gäste liessen nicht locker und wurden dafür mit dem späten Siegestreffer doch noch belohnt. (zo)