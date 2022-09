UHC Uster erleidet schmerzhafte Niederlage

Er liess sich so gut an, dieser späte Samstagnachmittag in der Buchholz-Halle. Nachdem Claudio Schmid bereits nach 42 Sekunden die Stabilität der Stahlkonstruktion des Gehäuses hinter Malans-Keeper Sandri Breu getestet hatte, zappelte der Ball keine ganze Minute später dann doch bereits im Bündner Netz: Breu bekam den Ball nach einem Weitschuss von Martin Pražan auf ein Freistosskurzzuspiel von Martin Kulmala nicht richtig zu fassen, so dass dieser ins Tor abtropfte.

Den Malanser Ausgleichstreffer steckte das bezüglich Aufstellung von Coach Simon Meier gegenüber der GC-Partie doch tüchtig umgeformte Ustermer Team gut weg.

Harmonie zwischen Dóža und Schmid

Dies auch, weil zumindest die beiden Flügelspieler der ersten Linie ihre Positionen wenig überraschend behalten haben. Insbesondere der 2:1-Führungstreffer war ein Beispiel, wie sich Patrik Dóža und Claudio Schmid bisweilen schon fast blind verstehen: Der backhand aus der Ecke vors Tor gespielte Pass des Tschechen fand genau die Kelle des freistehenden Neo-Nationalspielers, der keine Mühe hatte, seine Farben wieder in Führung zu bringen.

Auch beim 3:1 konnte Schmid im Rahmen eines bilderbuchmässig vorgetragenen Konters ein feines Zuspiel Dóžas verwerten. Für den erneuten Zweitorevorsprung nach dem zwischenzeitlichen Malanser Anschlusstreffer war dann 15 Sekunden vor der ersten Drittelspause Dóža mittels eines tollen Schlenzers ins hohe Eck selber besorgt.