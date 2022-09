UHC Uster bringt sich um die Ernte

Nichts verdeutlichte den Ustermer Gemütszustand nach der Schlusssirene wohl besser, als Keeper Nicola Brütsch, der wutentbrannt seinen Goaliehelm auf den Boden des Hallenbodens schmetterte.

Mit 5:3 hatte man zehn Minuten vor Schluss noch geführt, mit einem 6:5-Vorsprung war man in die letzte Spielminute gegangen – und stand am Ende trotzdem als Verlierer gegen Zug und damit in der Tabelle als noch einziges punkteloses Team da.