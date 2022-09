Gmelin fehlt an der WM der Reservetank

Erstmals seit dem Weltcup in Luzern im Jahr 2016 hatte Jeannine Gmelin an den Weltmeisterschaften in Tschechien an einer Regatta den Sprung in den A-Final verpasst.

Wie hoch in diesem post-olympischen Jahr die Leistungsdichte im Frauen-Einer war, zeigte aber der Fakt, dass im B-Final mit der Deutschen Alexandra Föster und Gmelin zwei Medaillengewinnerinnen des Weltcup-Finals von Luzern um die Ränge 7 bis 12 kämpften.

Diese beiden Ruderinnen sollten diesen B-Final denn auch weitgehend prägen. Den schnellsten Start hingegen hatte die Französin Emma Lunatti und die besten ersten 500 Meter die tschechische Lokalmatadorin Lenka Antosova.

Dann aber übernahmen Föster und Gmelin das Zepter. Bei Streckenhälfte führte Föster, aber lediglich 0,71 Sekunden vor Gmelin. Dicht dahinter folgten die Boote aus Tschechien und Frankreich.

Die Schlagzahl erhöht

In der Folge erhöhte die Ustermer Skifferin die Schlagzahl auf 36 Schläge pro Minute. Die zwei führenden Boote mit Föster und Gmelin konnten sich leicht absetzen.

Auf den letzten 300 Metern versuchte die 32-Jährige, mit einem letzten grossen Effort die Deutsche vor der Zieldurchfahrt noch abzufangen, was diese mit sehr schnellen letzten 250 Metern konterte. Gmelin erkämpfte sich als Zweitplatzierte den achten WM-Rang.