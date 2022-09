Mit 40 Jahren durchbricht er die magische Marke

Dass er noch immer schneller wird, will Abraham aber nicht nur auf seinen jetzigen Partner On reduzieren, der ihn Anfang 2021 als ersten Marathonläufer verpflichtete. «On hat in der Entwicklung eine Art Sprint hingelegt, ich bin auch stolz, dass das Team meine Inputs berücksichtigt», sagt er. Er habe deshalb das Gefühl, «ich laufe in meinen Schuhen».

Es ist nicht selten, dass Spitzenläufer im Halb- und im Marathon ihre besten Leistungen erst im vierten Lebensjahrzehnt erzielen. Passiert es sogar im fünften, ist es die Ausnahme.

Abraham führt das bei sich auch darauf zurück, dass er mit der Erfahrung «im Kopf ruhiger» geworden ist und an Lockerheit gewonnen hat. «Meisterschaften bedeuteten für mich immer Stress mit dem ganzen Drumherum, diesen Sommer habe ich auf WM und EM verzichtet, bin dafür zwei Bestleistungen gelaufen», sagt er. Diese Rennen habe er geniessen können.

Im November wieder in New York am Start

Dazu kommt, dass er sich wie einst in Kenia vorbereitete. Nach Jahren in Äthiopien zwangen ihn die dortigen Unruhen zum Wechsel, zudem war es zu ineffizient. «Ich fuhr immer zuerst eine Stunde Auto, bevor ich trainieren konnte.

Das ist in Kenia anders. Da laufen wir meist sofort los.» Angeschlossen hat er sich der Gruppe von Julien Wanders – Abraham hält sich in grossen Teilen auch an dessen Trainingsprogramm. «Erscheint mir etwas als zu viel, verzichte ich darauf. Ich weiss mittlerweile, was mir guttut.»

Abraham ist am Sonntag ohne Leistungsdruck gelaufen, hat sogar einiges riskieren können. Denn am Tag nach seinem Geburtstag erhielt er vom New York Marathon die Bestätigung für den Startplatz am 6. November.

Sein Manager hatte bei den Verhandlungen gute Karten: 2017 lief er in der amerikanischen Metropole bereits auf den sehr guten 5. Rang, und nun wurde er im Frühling erstmals Schweizer Meister mit nationalem Rekord über die 42,195 Kilometer. Abraham sagt: «Ich bin gesund, ich bin schneller als damals, ich bin gespannt.»

(Monica Schneider