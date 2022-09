«Jetzt muss der Chef gehen»

Während andere Veranstalter kamen und gingen, wurde das Radcross Illnau zu einer der wenigen Konstanten im Schweizer Radquer-Kalender. Ins Leben gerufen wurde es vor zwölf Jahren von Beat Brüngger als nationaler Wettkampf, schon die zweite Auflage war ein internationales Rennen, seither hat es sich im Rennkalender etabliert.

In Illnau ist es ein «Fixpunkt in der herbstlichen Agenda» – so heisst es in der Laudatio des Anerkennungspreises der Stadt Illnau-Effretikon, den die Organisatoren um Beat Brüngger in diesem Sommer erhielten.