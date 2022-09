«Pfanni» wird seiner Rolle gerecht

Der verspätete Meisterschaftseinstieg hat ihm überhaupt nicht geschadet. Dem UHC Pfannenstiel – in der ersten Meisterschaftsrunde nach dem kurzfristigen Rückzug von Zürisee noch spielfrei – ist der Saisonauftakt gelungen. «Pfanni» entschied in Wangen das Erstliga-Derby gegen die Glattal Falcons deutlich 7:2 für sich.



Nicht einmal die Hälfte der Begegnung war vorbei, als die favorisierten Gäste bereits 5:0 in Führung lagen. Die Glattaler vermochten dank zwei Toren bis zur zweiten Pause das Defizit zwar etwas abzubauen.