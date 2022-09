Der EIE siegt zum Auftakt hoch

Der EHC Illnau-Effretikon feierte in Uzwil einen am Ende ungefährdeten 9:3-Sieg. Zwei Drittel lang bekundete der EIE phasenweise Mühe, geriet zwischenzeitlich gar 1:2 und 2:3 in Rückstand und führte vor dem Schlussdrittel knapp 4:3. Doch dann schlugen die Oberländer zu und sorgten mit fünf unbeantworteten Toren für einen Sieg, den Trainer Gianni Dalla Vecchia als «in dieser Höhe absolut gerecht» einstuft. «Wir haben uns in den ersten zwei Dritteln das Leben selber schwer gemacht, viele Torchancen ausgelassen und Uzwil zurück ins Spiel gebracht», sagte der EIE-Trainer. «Im letzten Drittel haben wir aber aufgezeigt, was für ein enormes Potenzial in unserer Mannschaft steckt.» Sieben verschiedene Spieler trafen für den EIE; Colin Swart und Alexander Tkachenko waren die einzigen Doppeltorschützen. (zo)