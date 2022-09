«Sie gab das Tempo vor, und ich lief mit»

Für einmal kümmerten Sie sich wenig um die Rangliste. Und so erfuhren Sie erst am Abend am Greifenseelauf-Bankett, dass Sie die neue Kategorie Zweierstaffel für sich und ihre zugeloste Partnerin haben entscheiden können. Überrascht?

Fabienne Schlumpf: Schon. Siegen war ja nicht das Ziel gewesen. Ich wollte vier Wochen nach dem EM-Marathon in München (9. Rang – die Red.) einfach aktiv dabei sein. Und es lohnte sich ­abgesehen vom Rang: Der Greifenseelauf war einmal mehr ein grossartiges Rennen.