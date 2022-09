Laupen gelingt ein «Stängeli»

Ein Gegner in Reichweite. Davon war im Vorfeld bei Waldkirch-St. Gallen im Zusammenhang mit dem UHC Laupen die Rede.

Bis zur Spielhälfte mitgehalten

Tatsächlich hielt der NLA-Aufsteiger zumindest über die Hälfte der Partie gut mit – und führte zwischenzeitlich auch 3:2 (29.).

Am Ende feierten die Oberländerinnen aber einen hohen 10:3-Erfolg. In den entscheidenden Momenten hatte dabei Hanka Lackova und Vanessa Kapp desöftern den Stock in den Händen.

Gerade im Schlussdrittel mehrten sich dann verstärkt Eigenfehler bei den St. Gallerinnen, sodass am Ende sogar ein «Stängeli» für Laupen herausschaute. (zo)