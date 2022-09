Dem Fast-Meister reicht gegen Dübendorf ein Doppelschlag

Der EHC Dübendorf startet vor 419 Besuchern mit einer 1:4-Heimniederlage in die Meisterschaft der Myhockey League. Huttwil, in der letzten Saison Playoff-Finalist, gewinnt die sehr enge Partie letztlich allerdings mit zwei Toren zu hoch.

Die Glattaler fanden besser in die Partie und gingen in der 6. Minute durch Dominik Hardmeier gleich bei der ersten Powerplay-Gelegenheit verdient in Führung.