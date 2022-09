Sie blicken in die gleiche Richtung

Es ist ein deftiges Menü, das der EHC Illnau-Effretikon in der ersten Meisterschaftsphase vorgesetzt erhält. Der Oberländer Zweitligist beginnt am Samstag sein Pensum in Uzwil. Und absolviert vier der fünf folgenden Partien auf fremden Eis.



Sein einziges Heimspiel in dieser Phase bestreitet er gegen Schaffhausen – und dürfte Revanchegelüste verspüren. Denn der EIE stolperte letzte Saison als Qualifikationssieger in den Achtelfinals völlig überraschend über die Schaffhauser.