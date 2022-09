Die WM ist zugleich ihr Startpunkt

An der EM in München wurde Jeannine Gmelin Mitte August durch eine Coronainfektion jäh gestoppt. Nach dem Vorlauf musste sie sich von den Wettkämpfen zurückziehen. Jetzt sagt die Ustermerin Skifferin: «Das brauchte mental ein wenig Verarbeitung.»



Durch das EM-Aus fehlt ihr eine Standortbestimmung – auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris 2024, die am Endpunkt ihrer Planungen stehen. Ab Sonntag kann die 32-Jährige an der WM im tschechischen Racice (18. bis 25. September) nun Verpasstes nachholen. Und hat vor allem auch die Chance, ihre dritte WM-Medaille nach Gold 2017 und Silber 2018 zu gewinnen.



Zu den Europameisterschaften war Gmelin direkt aus dem Vorbereitungscamp in Portugal angereist, wohin sie danach auch für ihre WM-Vorbereitung zurückkehrte. «Ich konnte die Zeit in Portugal gut nutzen und mich vorbereiten», ist Gmelin zufrieden.