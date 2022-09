Vom Schwerarbeiter bis zum Rückgrat

Die Rapperswil-Jona Lakers und die ZSC Lions haben am Mittwoch den Auftakt gemacht, am Freitag legen auch fast alle anderen Teams der National League los. Einzige Ausnahme ist Aufsteiger Kloten. Er greift erst am Sonntag erstmals ein.



In zehn der neu 14 Klubs der höchsten Liga stehen Spieler aus dem Zürcher Oberland oder dem Glattal unter Vertrag. Und nehmen mehr oder weniger prominente Rollen ein.



Wer bei welchem Verein engagiert ist? Und welche Klubs auf Eishockeyprofis aus der Region verzichten? Hier folgt die Übersicht – in alphabetischer Reihenfolge.