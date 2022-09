«Die Liga hat mehr Aufmerksamkeit verdient»

Seit der ersten Saison in der höchsten Amateurliga, die neuerdings MyHockey League heisst, verteidigt Silvan Hebeisen für den EHC Dübendorf. Der Berner, einst U20-Nationalspieler, feierte gleich in seinem ersten Jahr mit dem Team den Schweizer Amateurmeistertitel und erlebte seither die Entwicklung der dritthöchsten nationalen Liga hautnah mit. Seit 2019 ist er Captain der Mannschaft, die auch in der am Samstag mit einem Heimspiel gegen Huttwil beginnenden Saison die 32 Runden umfassende Qualifikation unter den ersten vier abschliessen möchte.