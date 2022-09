Die Erfahrenheit als Erfolgsfaktor

Fast auf den Tag genau ein halbes Jahr liegt das letzte Meisterschaftsspiel des EHC Wetzikon zurück. Mitte März bezwangen die Wetziker daheim Adelboden. Der Sieg im kleinen Erstliga-­Final um den 3. Platz half allerdings nur wenig über die Enttäuschung hinweg, das grosse Ziel verpasst zu haben – den Sprung in die höchste Amateurliga MHL.



Am Samstag steigt der EHCW mit der Auswärtspartie in Burgdorf in die neue Saison. An den Ansprüchen des Oberländer Erstligisten hat sich nichts geändert. Er nimmt erneut einen Anlauf, um aufzusteigen.