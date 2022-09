Er behält das Steuer in der Hand

Keiner prägt das Angriffsspiel von Pfadi Winterthur so wie der Ustermer Kevin Jud. Seit er im Sommer 2013 aus Stäfa nach Winterthur kam, treibt er die Offensive an. Er hält das Steuer in der Hand, ist Regisseur, Passgeber und Torschütze – einer der dominantesten Spieler der Liga. Weshalb er 2019 nach seinem besten Jahr nicht zu deren MVP gewählt wurde, bleibt auf ewig ein Rätsel.