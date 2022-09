Den Falken reichen fünf Prozent

Die Glattal Falcons sind mit einem souveränen Sieg in die Erstligasaison gestartet. Sie setzten sich auswärts in Frauenfeld 7:4 durch, wobei sie zwischenzeitlich 6:1 führten. In Jubelstürme brach der neue Falcons-Headcoach René Jaunin trotz des geglückten Saisonstarts nicht aus. Mit dem Resultat war er selbstverständlich zufrieden, zur spielerischen Leistung aber sagte er trocken: «Wir sind bei fünf Prozent.»

Besser hätte die Partie im Thurgau für die Glattaler kaum beginnen können – nach lediglich 18 Sekunden brachte Fabian Zolliker die Gäste bereits in Führung. Kurz darauf trafen sie erneut, zu ersten Pause führten sie schon 4:1. Auch zu Beginn des Mitteldrittels gelang ihnen gleich ein Doppelpack – 6:1. In der Folge konnten die Frauenfelder ihren Rückstand zwar kurzzeitig auf drei Tore verkürzen. Pascal Giger erstickte die Hoffnungen des Gastgebers mit dem 7:3 aber noch vor der zweiten Pause. Im Schlussabschnitt versuchte das Heimteam mit einem aggressiven Forechecking nochmals etwas zu bewegen. Mehr als ein Tor gelang ihm allerdings nicht mehr. (zo)