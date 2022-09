Zhou beendet die Durststrecke

Etwas ärgerlich für Zhou war, dass er nicht an Nyck De Vries im Williams vorbei kam. Der Holländer feierte ein sensationelles Debüt in der Formel 1. Kurzfristig sprang er für Alexander Albon ein, der wegen einer Blinddarmentzündung ins Spital musste. De Vries, der am Freitag noch im Aston Martin getestet hatte, qualifizierte sich dann im Williams vor seinem erfahrenen Teamkollegen Nicholas Latifi und beendete das Rennen als Neunter.

Pfiffe fürs Safety-Car

De Vries' Landsmann Max Verstappen feierte derweil seinen fünften Sieg in Serie und seinen elften in dieser Saison. Der Weltmeister setzte sich im Red Bull vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc und George Russell im Mercedes durch – und musste sich am Ende nicht einmal mehr gegen Angriffe wehren: Das Rennen ging hinter dem Safety-Car zu Ende, nachdem Ricciardo seinen McLaren abgestellt hatte. Die Tifosi in Monza quittierten das mit einem gellenden Pfeifkonzert.

Verstappen dürfte es egal sein. In drei Wochen in Singapur kann er bereits seinen zweiten Weltmeistertitel in trockene Tücher bringen.