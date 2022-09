Ustermer Handballer vor Reifeprüfung nach Umbruch

Ein erstes Müsterchen, wie es in der 1. Liga zu und her gehen wird, bekam das Erstliga-Team Uster/GC Amicitia unlängst in der 1. Vorrunde des Schweizer Cups gegen das gleichklassige Pfader Neuhausen zu spüren. 26:27 verlor es – nachdem es in der Schlussphase noch 23:20 geführt hatte. Am Ende fehlte die Abgeklärtheit.

Für Trainer Arthur Brunner war das Spiel dennoch «ein guter Gradmesser» vor dem Start vom Samstag auswärts gegen den TV Pratteln. Er erwartet dort einen Gegner von ähnlichem Schlag und rechnet deshalb «mit einem physischen Spiel in unangenehmer Atmosphäre».